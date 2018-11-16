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"Bir akşam benim çok düşük kalorili yemeklerimden (buharda pişirilmiş 20 adet fasulye) birini hazırlarken bayıldım. O andan itibaren uyguladığım diyeti ve sporu durdurmaya karar verdim. Hala zayıf kalabilirdim ama biraz daha fazla yemeliydim çünkü kendimi berbat hissediyordum" diyen Liza Golden-Bhojwani, şimdi istediği gibi yiyor ve spor yapıyor.