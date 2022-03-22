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Zeynep Bastık, Dubai'den paylaştı: 1987'den beri en sıcak mart

Yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, Dubai'ye gitti. Havuzda bikinisiyle objektif karşısında poz veren Bastık, fotoğraflarını "1987'den beri en sıcak mart" notuyla yayınladı

HABERTURK.COM
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    Şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'un soğuğundan kaçtı. Bastık, arkadaşlarıyla birlikte soluğu Dubai'de aldı.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    28 yaşındaki ünlü şarkıcı, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    Önceki gün sıcaktan bunalıp havuza giren Zeynep Bastık, bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. 
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    Bastık, "1987'den beri en sıcak mart." notunu düştüğü paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 

    Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ama bu haksızlık Zeyno! Biz burada donuyoruz." ve "Bir tek burası mı soğuk ya?" yorumunda bulundu.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    MENAJERİYLE EVLİ

    Öte yandan Zeynep Basık, geçtiğimiz yıl temmuz ayında reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile evlenmişti.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    EDİS'LE DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

    Ünlü şarkıcı, iki ay önce Edis ile katıldıkları bir partide yaptıkları dans ile çok konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yapmıştı.

    Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirileri ti'ye almıştı.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    "KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"

    Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    "NE DİYELİM İSTİYORSUN?"

    "Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum." yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş." mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise, "Ne diyelim istiyorsun?" diyerek, karşılık vermişti.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    "SORULMASI GEREKEN SORU BU"

    "Edis ve Zeynep Bastık gibi dans edemeyeceksek niye arkadaşız?" mesajına Tolga Akış'tan, "İşte sorulması gereken sorular bunlar..." cevabı gelmişti.
  • Zaynep Bastık'tan bikinili poz: 1987'den beri en sıcak mart

    "ÇOK ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

    Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili konuşan ünlü popçu da, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp, geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir." şeklinde konuşmuştu.

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