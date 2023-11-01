Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Zehir taciri babaanne ve torunu tutuklandı!

        Uyuşturucu satan babaanne ve torununa tutuklama, kızına ev hapsi

        Karaman'da uyuşturucu sattıkları belirlenen babaanne, kızı ve torunu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden babaanne ve torunu tutuklanırken kızına ev hapsi cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehir taciri babaanne ve torunu tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karaman'da, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan babaanne Z.K., kızı A.K. ve torunu M.K. gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre babaanne ile torunu tutuklanırken, 1 hafta önce doğum yaptığı belirlenen kızına ise ev hapsi cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Z.K. ve kızı A.K. ile M.K. adlı erkek torununun, uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı.

        Aileyi takibe alan ekipler, dün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Z.K., A.K. ve M.K. gözaltına alındı. Evdeki aramada 115 gram bonzai, 640 gram bonzai yapımında kullanılan aseton ham maddesi, 22 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 145 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli babaanne ve torunu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bir hafta önce doğum yaptığı belirlenen A.K.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberle
        #Karaman
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!