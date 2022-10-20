Zehir taciri yatak odasını seraya çevirmiş! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden V.B.´nin (24), seraya dönüştürdüğü yatak odasındaki termal çadırda, 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B. ifadesinde uyuşturucu kullandığını, keneviri de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü. DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala ele geçirildi.

YATAK ODASINDA SERA Ekipler, operasyon kapsamında gözaltına alınan V.B.´nin, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi´ndeki evinde Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal ettiğini belirledi. Adreste yapılan aramada V.B.´nin, evinin yatak odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Ekipler, serada 34 kök Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve kimyasal maddeler ele geçirdi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığını Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.