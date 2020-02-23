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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda bir araca operasyon düzenledi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, operasyonda araç lastiğine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan/duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.