Zafer Samancı'nın haberine göre, Narkotik ekipleri Karatay, Meram, Selçuklu ve Akşehir ilçelerinde yürüttüğü saha çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Birçok adrese baskınlar düzenlendi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne düzenlenen baskında evi didik didik arayan polis, tuvaletin giderinde uyuşturucu buldu. Gider borusunda 15 gram eroin ve bir miktar bonzai maddesine ulaşıldı. Evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram eroin, yaklaşık 100 gram bonzai, 200 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.