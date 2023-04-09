Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu gider borusuna saklamışlar - Güncel haberler
ABONE OL

Konya'da zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu gider borusuna saklamışlar

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin bir adrese düzenledikleri baskında uyuşturucu, tuvaletin giderinden çıktı

Konya'da zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu gider borusuna saklamışlar - Güncel haberler
HABERTURK.COM

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Narkotik ekipleri Karatay, Meram, Selçuklu ve Akşehir ilçelerinde yürüttüğü saha çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Birçok adrese baskınlar düzenlendi.

TUVALET GİDERİNDE BULUNDU

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne düzenlenen baskında evi didik didik arayan polis, tuvaletin giderinde uyuşturucu buldu. Gider borusunda 15 gram eroin ve bir miktar bonzai maddesine ulaşıldı. Evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram eroin, yaklaşık 100 gram bonzai, 200 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
GÜNDEM Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 28. dönem 2023 genel seçimleri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara CHP Milletvekili aday listesi
GÜNDEM 28. dönem CHP milletvekili aday listesi açıklanıyor
Son dakika: Dehşeti yaşadı! Göçükten kurtuldu, cinsel tacize uğradı
GÜNDEM Dehşeti yaşadı! Göçükten kurtuldu, cinsel tacize ...
DEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevinden istifa etti
GÜNDEM DEVA Partisi'nde istifa!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI YOLDA! 2023 Temmuz'da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz ara zammı oranı belli oldu mu?
GÜNDEM Asgari ücret zammı yolda!
İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan araç Kayseri'de devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler
GÜNDEM Cenaze nakil aracı devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!
GÜNDEM En sıra dışı 10 güzellik yöntemi!
Eski Bakan Taner Yıldız, hastaneye kaldırıldı - En son haberler
GÜNDEM Eski Bakan Yıldız, hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Ankara'da 2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade! - Güncel haberler
GÜNDEM 2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık! Diyarbakır merkezli 3 ilde 25 gözaltı - Son dakika haberler
GÜNDEM "Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.