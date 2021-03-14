Meral Yıldız'ın haberine göre, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında; 12,66 gram eroin maddesi, 1,23 gram metamfetamin maddesi, 0,28 gram afyon sakızı maddesi, 1 fişek diye tabir edilen eroin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.D. ve H.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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