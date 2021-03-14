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Van'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Van'da zehir tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi gibi çeşitli araçlar ele geçirildi

Zehir tacirlerine bir darbe daha! - Haberler
HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında; 12,66 gram eroin maddesi, 1,23 gram metamfetamin maddesi, 0,28 gram afyon sakızı maddesi, 1 fişek diye tabir edilen eroin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.D. ve H.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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