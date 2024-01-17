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        Zehirlenen 216 öğrenci tedavi edildi

        Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 216 üniversite öğrencisinin tedavisi tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:42
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        Zehirlenen 216 öğrenci tedavi edildi
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        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yurt idaresine başvurdukları hatırlatıldı.

        Yurt idaresinin de öğrencileri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirdiğinin belirtildiği açıklamada, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 216 öğrencimizin ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni yiyen öğrencilerde dün sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlamış, öğrenciler tedavi altına alınmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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