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Zehirlenen Rus muhalif Navalni 'yataktan kalktı'

Noviçok adlı bir sinir gazı ile zehirlendiği belirlenen ve Berlin'de bir hastaneye kaldırılan Rus muhalifin solunum cihazından çıkarıldığı ve yatağından kalkabildiği açıklandı.

Zehirlenen Rus muhalif Navalni 'yataktan kalktı'
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Almanya Navalni'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğinin Fransa ve İsveç'teki tahlillerle de doğrulandığını açıkladı

Berlin'deki Charité hastanesinden yapılan açıklamada zehirlenen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği kaydedildi.

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya'nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Navalni'nin çalışma arkadaşları, muhalif siyasetçinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiğini ileri sürüyor. Kremlin ise olayla herhangi bir ilgisi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Charité hastanesi bugün Rus muhalifin sağlık durumuyla ilgili bir güncelleme tweet'i atarak, hastanın durumunun daha da iyiye gittiğini ve artık kısa sürelerle de olsa yataktan kalkabildiğini bildirdi.

- Reuters
Berlin'deki Charité hastanesi

Navalni'nin sağlık durumu iyiye giderken, Rusya'dan yerel seçim sonuçları da geldi.

Bloğunda yolsuzluk karşıtı yazılar yayınlayan Navalni'nin zehirlenmeden önce kampanya yürüttüğü Sibirya'da muhalif adayların, belediye meclisi üyeliklerini kazandıkları ve Putin yanlısı Birleşik Rusya partisinin Rusya'nın ikinci büyük kenti Novorosibirsk ve Tomsk'ta çoğunluğu kaybettikleri açıklandı.

Zehirlenme vakası ile ilgili son bilgiler neler?

Almanya hükümeti, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarların da Almanya'da yapılan tahlillerin vardığı sonucu doğruladığını ve Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği sonucuna vardığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu teyitlerden sonra, ülkesinin bu konuda eleştirilmeyeceğini umduğunu belirtti.

Rusya daha önce Almanya'nın Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği açıklaması ile ilgili olarak, kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini söylemişti.

Fransa'daki laboratuvardan gelen doğrulama üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

- Reuters
Putin, Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğu iddiasını reddediyor

Fransa'dan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı, Aleksey Navalni'ye karşı işlenen bu suçtan duyduğu derin kaygıyı dile getirdi ve bu suikast girişiminin nasıl gerçekleştirildiği ve sorumluları konularına, gecikmeksizin ışık tutulması gerektiğini söyledi" denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Macron'a, bu tür temelsiz suçlamalar yapmanın "doğru olmadığını" söylediği ve bir kez daha Almanya'dan yapılan testlerin ayrıntılarını istediği kaydedildi.

Rusya yönetimi konuyla ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğünü ve başka ülkelerin baskılarıyla hareket edilmeyeceğini de kaydetti.

Zehirlenme olayının perde arkası neydi?

Yolsuzlukla mücadeleye odaklı bir siyasi duruş sergileyen Navalni, uzun bir süredir Devlet Başkanı Putin'e karşı muhalefetin en öne çıkan ismi konumunda.

Navalni'nin destekçileri, zehirin, 20 Ağustos günü uçağa bindiği Sibirya'daki Tomsk havaalanında içtiği çaya karıştırıldığını düşünüyor.

Navalni uçakta hastalanınca pilot Omsk kentine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. İki gün sonra Rus yetkililer ikna edilerek Navalni'nin Berlin'deki özel hastaneye kaldırılması sağlanmıştı.

Noviçok genel adı altındaki sinir gazı türlerinden biri İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızına karşı kullanılmıştı. Skripal ve kızı uzun bir tedaviden sonra kurtulurken, zehire tesadüfen maruz kalan bir kadın ölmüştü.

Britanya istihbarat örgütler bu olaydan Rus askeri istihbaratını sorumlu tuttu ve 20 ülkeden 100 Rus diplomat ve casus sınır dışı edildi. Moskova ise bu olayla ilgili suçlamaları yalanladı.

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