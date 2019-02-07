Yakın bir kız arkadaşı ile alışverişe çıktıklarını söyleyen Zehra, uzun bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi.

Özellikle spor giyim mağazalarını dolaşan Zehra, alışverişi sonrasında ise kız arkadaşı ile bir restoranda yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.