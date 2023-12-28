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        Haberler Magazin Zehra Güneş annesiyle tatilde - Magazin haberleri

        Zehra Güneş annesiyle tatilde

        Milli voleybolcu Zehra Güneş, annesiyle tatile çıktı. Anne - kız, Karadağ'ın Kotor şehrine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:35
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, tatile çıktı.

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        Zehra Güneş, annesiyle birlikte Karadağ'ın Kotor şehrine gitti.

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        Zehra Güneş'in sosyel medya hesabından paylaştığı fotoğrafları, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

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        İşte yıldız voleybolcunun tatilinden diğer kesitler...

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        #Zehra Güneş
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