Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

Son dönemde birçok markanın reklam yüzü olan Zehra Güneş, şimdilerde bir yatak firmasıyla anlaşma imzaladı. Güneş, sosyal medya hesabından rol aldığı reklam filmini paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Zehra Güneş'e iltifat yağdırırken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu.