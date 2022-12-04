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Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

Sporculuk kariyerinin yanında özel hayatında da sık sık reklam işbirlikleri yapan Milli voleybolcu Zehra Güneş, bir markayla daha anlaştı. Sosyal medya hesabından anlaştığı firmanın reklam filmini yayınlayan Güneş, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

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  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Şimdilerde Vakıfbank'ta forma giyen Güneş, bir yatak firmasının yüzü oldu.
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Son dönemde birçok markanın reklam yüzü olan Zehra Güneş, şimdilerde bir yatak firmasıyla anlaşma imzaladı. Güneş, sosyal medya hesabından rol aldığı reklam filmini paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Zehra Güneş'e iltifat yağdırırken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu.
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Anlaştığı yatak firması reklamından sonra bazı sosyal medya kullanıcıları, "Evlilik alışverişi yapıyor" gibi yorumlarda bulundu. Daha önce Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'nin ünlü voleybolcuya evlilik teklifi ettiği iddiaları gündeme gelmişti.
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Zehra Güneş ilk olarak bir araba firmasıyla anlaşmış ve paylaşımlarında firmanın aracına yer vermişti.
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Son olarak bir kozmetik firmasıyla anlaşan Zehra Güneş, sürekli reklam yaptığına dair eleştirilere maruz kalıyor.
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    İşte Zehra Güneş'in son paylaşımları...
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Zehra Güneş'e gelen eleştirilerden bazıları...
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Zehra Güneş bir markayla daha anlaştı! Başarılı voleybolcunun paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!

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