Zehra Güneş büyük yanlış yaptı! Milli voleybolcu tepkileri üzerine çekti!

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Antrenman çıkışı arabanızla döndüğünüz Vakıf Sokak size ters yön. Motorumla bana o sokakta çarpıyordunuz. Ünlüsünüz diye istediğiniz her şeyi yapamazsınız'' sözleriyle Zehra Güneş'i uyardı. Aynı kullanıcı, ünlü voleybolcuyla konuşmaya çalıştığını fakat Güneş’in kendisini dinlemediğini iddia etti.