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Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Güneş, verdiği röportaj sırasında yaptığı hareketlerle gündem oldu. Ünlü sporcu sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Başarılı sporculuk kariyeri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Milli Takım oyuncusu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yaptığı hareketlerle gündem oldu.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş'in, röportaj sırasındaki tavırları, ünlü ismin eleştiriye maruz kalmasına sebep oldu.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile evleneceği konuşulan Zehra Güneş, röportaj sırasında muhabirin yüzüne bakmaması, saçlarıyla oynaması ve gösterdiği egolu tavırlar sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Söz konusu videoya sosyal medya kullanıcılarından, "Saçlarıyla oynamaktan konuşamamış.", "Biraz terbiye...", "Muhabire karşı olan davranışları çok ayıp." gibi yorumlar geldi.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Zehra Güneş ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

    Ünlü sporcunun Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi var.
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!
  • Zehra Güneş'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı! Yaptığı hareket hiç yakıştırılamadı!

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