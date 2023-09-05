Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Güzellikleri büyüledi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız ismin kendisi gibi voleybol ile ilgilenen kardeşlerini görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş kardeşler...
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Zehra Güneş'in meğer kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...
Sırbistan ile final karşılaşmasına çıkan Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, maç boyunca 15 sayı kaydetmişti. Başarılı performansıyla göz dolduran Güneş, özel hayatıyla da voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş 1999 doğumlu. Yetenekli voleybolcunun kendisinden 7 ve 5 yaş küçük kardeşleri bulunuyor.
İşte Zehra Güneş ve kardeşleri...
MİNA GÜNEŞ
Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde smaçör mevkiinde görev alıyor. Zehra Güneş'in küçük kardeşi Mina, 2006 doğumludur ve 1.82 boyundadır.
İREM GÜNEŞ
Ortanca kardeş olan İrem Güneş, 2004 doğumlu ve Vakıfbank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan bir voleybolcudur ve boyu 1.88'dir.