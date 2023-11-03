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        Haberler Magazin Zehra Güneş makyajlı haliyle olay oldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

        Zehra Güneş makyajlı haliyle olay oldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

        A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın reklam yüzü oldu. Güneş makyajlı haliyle dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:57
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        Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Güneş, son olarak bir kozmetik firmasının yüzü oldu.

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        4 milyon dolar servetiyle adından söz ettiren Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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        Makyajlı fotoğrafını yayınlayan Zehra Güneş, altına şu notu düştü: "Beni ben yapan tüm renklerime; duygularıma, hayallerime ve tutkularıma sahip çıkmaktan ve cesurca göstermekten hiçbir zaman vazgeçmedim! Hem sahada hem de günlük hayatımda, bakışlarımı cesurca ve özgürce öne çıkarmayı seviyorum"

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        Zehra Güneş'in son gönderilerine sevenlerinden: "Makyajsız da çok güzelsin", "Her halinle muhteşemsin", "Güzelliğin ön plana çıkmış","Bakışlar çok anlamlı" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Zehra Güneş'in son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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