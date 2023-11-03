Zehra Güneş makyajlı haliyle olay oldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Güneş, son olarak bir kozmetik firmasının yüzü oldu.

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Makyajlı fotoğrafını yayınlayan Zehra Güneş, altına şu notu düştü: "Beni ben yapan tüm renklerime; duygularıma, hayallerime ve tutkularıma sahip çıkmaktan ve cesurca göstermekten hiçbir zaman vazgeçmedim! Hem sahada hem de günlük hayatımda, bakışlarımı cesurca ve özgürce öne çıkarmayı seviyorum"