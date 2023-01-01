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Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

Milli voleybolcu Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Ünlü voleybolcunun son yaptığı mavi ışıltılı elbisesiyle olan paylaşımlara, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Zehra Güneş'in geceye damga vuran kombini...

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  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

    Voleybol camiasının başarılı isimlerinden biri olan Zehra Güneş, gerek kariyeriyle gerekse özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Sevilen sporcu, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

    Sosyal medya hesabında 2.3 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, son olarak mavi parıltılı elbisesiyle çekildiği fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü voleybolcuya dakikalar içerinde binlerce yorum ve beğeni geldi.
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

    SEVGİLİSİ İLE AYRILDI

    Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan gönderilerini sildi. Çift takipleşmeyi de bırakınca ortaya ayrıldıklarına dair iddialar çıktı. İkiliden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

    Ayrılık sürecini arkadaşlarıyla geçiren Zehra Güneş'in "Mavilendim" notuyla paylaştığı son gönderilerine, 242 bin beğeni ve 1828 yorum geldi.
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

    İşte Zehra Güneş'in geceye damga vuran paylaşımları...
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş parıltılı elbisesiyle geceye damga vurdu! Milli voleybolcunun gönderilerine binlerce yorum geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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