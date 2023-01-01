SEVGİLİSİ İLE AYRILDI

Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan gönderilerini sildi. Çift takipleşmeyi de bırakınca ortaya ayrıldıklarına dair iddialar çıktı. İkiliden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.