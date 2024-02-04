Zehra Güneş son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak yayınladığı pozuyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.