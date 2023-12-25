Zehra Güneş spor salonundan paylaştı! Milli voleybolcuya beğeni yağdı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak spor salonundan verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
Ülkemizin başarılı voleybolcularından Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş son olarak spor salonundan verdiği pozla övgü dolu yorumlar aldı.
Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş şimdilerde Vakıfbank'ta forma terletiyor.
Başarılı sporculuk kariyerine devam eden Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde sahadan çekildiği bir karesini: "23'ün son oyunu yakında görüşürüz" notuyla paylaşmıştı.
SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI
Zehra Güneş ardından da spor salonundan spor sütyeni ve taytlı haliyle pozunu paylaşınca sevenlerinden beğeni yağdı.
İşte Zehra Güneş'in son pozu...