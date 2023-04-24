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Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

Sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle adından söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, son olarak verdiği pozuyla görenleri büyüledi. Sevilen ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

    Milli takımda başarılı performansı ile göz dolduran, aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen genç voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasına yer alıyor.
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

    Sosyal medya platformu olan Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, sıcak havayı görünce fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Yayınladığı gönderisi dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

    Bir süre Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan fakat bu ilişkiyi sonlandıran Zehra Güneş, yeni gönderisini “Promiscuous” notuyla yayınladı.
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

    Zehra Güneş'in paylaşımına sevenlerinden; "Günümüze güneş gibi doğdun", "Çok güzelsin", "Duru bir güzelliğin var" gibi yorumlar geldi.
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

    İşte Zehra Güneş'in son pozları...
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!
  • Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son gönderileriyle görenleri büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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