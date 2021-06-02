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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Zehra'yı katleden kocanın cezası belli oldu - Haberler
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Gasbettiği araçla gelip, Zehra'yı katleden cani kocanın cezası belli oldu

Kırklareli'nde, gasbettiği araçla gelip, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cüneyt Üçücü'nün cezası belli oldu. Savunmasında eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini ve geçimsizlik yaşadıklarını ileri süren sanık Üçücü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SON DAKİKA: Zehra'yı katleden kocanın cezası belli oldu - Haberler
Zehra'yı katleden kocanın cezası belli oldu
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AA

Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Cüneyt Üçücü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcılık mütalaasında sanık Üçücü'nün tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Üçücü ise savunmasında, eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini ve geçimsizlik yaşadıklarını ileri sürdü.

SİLAHLA OTOMOBİL GASBEDİP, EŞİNİN YANINA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Eşi Zerrin Üçücü'nün evi ve çocuklarını terk ederek babasının evine gittiğini öğrendiğini iddia eden Üçücü, İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkından silah zoruyla aldığı otomobille eşinin yanına gittiğini belirtti. Konuşmak istediğini fakat eşinin direndiğini öne süren Üçücü, savunmasında, "Eşimi görünce tüm bu yaşananların etkisi ile birkaç el ateş ettim. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Yakalanmasaydım amacım kendimi de öldürmekti. Ben olayların bu noktaya gelmesinden dolayı son derece pişmanım" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi. Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, tutuklu sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

3 KURŞUNLA VURULAN ZEHRA, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

2018 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Cüneyt Üçücü, boşanmak için bir süre önce mahkemeye verdiği eşi Zerrin Üçücü ile aralarında çıkan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla 3 el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zerrin Üçücü'nün hayatını kaybettiği belirlenmiş, cinayet zanlısı Cüneyt Üçücü ise İstanbul'da polis ekiplerince yakalanmıştı.

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