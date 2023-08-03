Zekanızı geliştirecek 4 dedektif bilmecesi!

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1. BİLMECE

SORU:

Yeni evli bir çift balayına çıkar. Bu balayı tatilinden sadece adam döner ve herkese eşinin çok trajik bir kaza geçirip öldüğünü anlatır. Polis, adamı "Seyahat acenteniz aradı, eşini sen öldürmüşsün" diyerek tutuklar. Seyahat acentesi bunun bir cinayet olduğunu nasıl anlamış olabilir?

CEVAP:

Adam eşine sadece tek yönlü gidiş bileti almıştır. Bu da niyetini çok açık bir biçimde belli eder. Seyahat planlaması yapan evli çiftlerin sadece birinin dönüş biletinin olması adamın yakalanmasına neden olmuştur.