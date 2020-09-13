Zekeriya dede 10 dönümlük bahçesini çocuk parkına dönüştürdü

AA

Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Tavşanoğlu, mahallede çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti.

Tavşanoğlu, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük arazisine kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi. Çocuklar, çam ağaçlarının da bulunduğu alanda gönüllerince koşup oynarken aileleri de piknik yapma ve dinlenme imkanı buluyor.

Zekeriya Tavşanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği çocukların güvenli alanda oynamalarını istediğini söyledi.

Mahallede oyun parkı olmadığı için çocukların ara sokaklarda ya da araçların geçtiği yollarda oynadıklarını anlatan Tavşanoğlu, bu durumun içine sinmediğini, kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Tavşanoğlu, kayınpederinden kalan arazinin oyun parkı için müsait olduğunu ifade ederek "Hem tatilde yanıma gelen torunlarım hem de mahallemizdeki çocuklarımız güvenli bir ortamda oynasın, güzel vakit geçirsin diye bahçemi düzenleyerek kullanıma açtım. Burası benim bahçem olduğu kadar artık mahallemizin oyun parkı ve piknik alanı." dedi.

Çocukların bahçede rahatça koşup oynaması için arazide birtakım düzenlemeler yaptığını aktaran Tavşanoğlu, dikenleri ve taşları temizlediğini, çam ağaçlarının altında da kendi imkanlarıyla küçük bir park oluşturduğunu dile getirdi.

Tavşanoğlu, mahallenin böyle bir sosyal yaşam alanına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Çocuklar için bir şeyler yapıp mahalleme faydam olsun istedim. İnsanlar gelsin burada piknik yapsın, çocuklar koşup oynasın. Burada hem torunlarımın hem de mahalledeki çocukların oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Çocuklar burada koşunca, oynayınca dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum." diye konuştu.

- "Mahallemizdeki çocuk parkı eksikliğini Zekeriya amcamız gidermiş oldu"

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş ise Zekeriya Tavşanoğlu'nun sergilediği bu davranışla herkesin takdirini topladığını söyledi.

Tavşanoğlu'nun kendi el emeğiyle çocuklar koşsun, eğlensin diye 10 dönümlük arazisini oyun alanına çevirdiğini belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Buralar çok dikenli ve taşlıydı. Kullanıma elverişli yerler değildi. Zekeriya amcamız kendi çabasıyla araziyi çocukların güvenle koşup oynayabileceği şekilde düzenledi. Çocukları çok seviyor. Torunları çok, bizim mahallemizin de çocukları çok. Mahallemizde çocuk parkı olmadığı için bu eksikliği Zekeriya amcamız gidermiş oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Bize düşen bu parka destek vermek. Buradaki doğallığı bozmadan çocukların oynayabileceği yeni oyun aletleri getirip buraya koymak istiyoruz."

Durmuş, Tavşanoğlu'nun çocukların ellerini yıkayabileceği, su içebilecekleri yerler de yaptığına işaret ederek "Zekeriya dedemiz bu hizmeti gönülden yapıyor, zorla olacak bir şey değil. Muhtar olarak buradaki durumdan son derece memnunum. Burası doğanın içinde, çamların altında çok güzel bir yer. Böyle bir şey yaptığı için Zekeriya dedemize teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

İstanbul'dan tatile gelen yeğenleri ile parkta vakit geçiren Sevda Arslan, "Çam ağaçlarının altında, yeşillik içinde bir ortam çok hoşlarına gitti. Onlar oynarken ben de çimlerde kitap okuyarak zaman geçiriyorum. Alan geniş ve güzel olduğu için değişik etkinlikler yaparak hoş zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Zekeriya Tavşanoğlu'nun 8 yaşındaki torunu Esma Tavşanoğlu da dedesinin yaptığı parkta gün boyu arkadaşlarıyla oynadıklarını söyledi.

Tavşanoğlu, arkadaşlarıyla top oynadığını, ip atladığını, sallandığını ve koştuğunu anlatarak, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Dedemi çok seviyorum, biz çocuklar için böyle bir şey yaptığı için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.