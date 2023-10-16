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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Zeki Çelik: Montella'nın katkısı çok oldu - Futbol Haberleri

        Zeki Çelik: Montella'nın katkısı çok oldu

        Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Zeki Çelik maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:20
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        Zeki Çelik: Montella'nın katkısı çok oldu
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        Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen A Milli Takım'da Zeki Çelik maçın ardından açıklama yaptı.

        Zeki Çelik yaptığı açıklamada, "İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık" dedi.

        Ayrıca, "Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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