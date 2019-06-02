A Milli Takım hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup ederken Ay-Yıldızlıların iki golünü de Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik kaydetti.

Mücadelenin ardından TRT Spor mikrofonlarına konuşan Zeki Çelik, mutluluğunu ifade ederken, ''Alanya’daki ilk maç. Kazandık, güzel oldu. Takım içinde olumlu işler vardı. Beraber oynamayan arkadaşlar vardı ama iyi oynadık. Benim için de özel bir gün oldu. İki gol attım, mutluyum.'' diye konuştu.

Alanyaspor'un yıldızı oyuncusu Efecan Karaca ise maçla ilgili olarak, ''Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Artık Fransa maçına hazırlanacağız. Oynayıp oynamamak çok önemli değil, önemli olan tek yürek olmak. Milletçe tek yürek olup Fransa maçına çıkacağız'' dedi.

''ŞENOL HOCA GELDİĞİNDEN BERİ AİLE ORTAMI VAR''

Mücadelenin son dakikalarında kazanılan penaltı atışından yararlanamayan İrfan Can Kahveci ise duyduğu üzüntüyü dile getirirken A Milli Takım'daki olumlu havadan bahsetti.

''Penaltıyı kaçırdığım için üzgünüm, ne olursa olsun atmalıydım. Her şeyden ders çıkarmak gerekiyor, bundan sonra daha çok çalışacağım ve umarım penaltı kaçırmayacağım. Şenol hocanın gelmesiyle A Milli Takım’da çok iyi bir hava var, aile ortamı var. Hazırlık maçında iyi sonuçlar aldık. Umarım grup maçlarından da istediğimizi alıp gruptan çıkarız."