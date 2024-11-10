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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Bugün reaksiyon verme zamanı - Fenerbahçe Haberleri

        Zeki Murat Göle: Bugün reaksiyon verme zamanı

        Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçı öncesinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:45
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        "Bugün reaksiyon verme zamanı"
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        Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Sivasspor maçı öncesi konuştu.

        Göle, "Sivasspor iyi bir takım. İyi bir çıkış yakaladılar. Son 3 maçlarını kazandılar ve bunu da yaparken geriden gelip kazandılar. 17 puanın 12'sini geriden gelip kazandılar, bu çok önemli. Fiziksel kapasitesi yüksek bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Kontratak futboluna uygun birçok futbolcuya sahipler. Uzun top tercihi yapan bir takım, ikinci toplar önemli. Bunları ne kadar toplayabilirsek o kadar maça hakim olacağız." dedi.

        Zeki Murat Göle, ayrıca, "3 oyuncumuz eksik. Sakatlıklarla uğraşıyoruz. Bir haftada 3. maça çıkacağız. Bunların 2'si yoğun deplasman maçları oldu. Bu bizi çok yıprattı. Bugün reaksiyon verme zamanı. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini inşallah en iyi şekilde sergileyeceğiz. Taraftar desteği çok önemli bizim için, inşallah onlara güzel bir galibiyet vereceğiz." sözlerini sarf etti.

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