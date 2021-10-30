Zeki Yavru: "Her şeyin yoluna gireceğini biliyorduk"

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Yeşil-beyazlıların sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, fikstürün de zorluğuyla sezona iyi başlayamadıklarını belirtti.

Yeni bir takım ve Süper Lig'e yeni yükselmiş bir camia olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Zeki, buna rağmen 10 hafta boyunca hiçbir rakibine ezilmeyen, rakiplerinden aşağı kalır yanı olmayan bir Giresunspor izlettirdiklerini vurguladı.

Zeki Yavru, son dönemde bir çıkış yakaladıklarını işaret ederek, "Bunun böyle olacağını, ilerleyen dönemde her şeyin yoluna gireceğini biliyorduk. Onun için sıkı çalışmaya devam ettik, düşmedik, sonuç olarak da skorlar bize dönmeye başladı." dedi.

Alabildikleri kadar üst seviyede, 20 puan barajını aşacak şekilde puanları toplayıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istediklerinin altını çizen Zeki, "Sonuçta bu takımı kümede tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uzun yıllar sonra lige çıkmış bir Giresunspor, ilk çıktığı sezonda ayağını yere sağlam basmayı ve kalıcı olmayı hedefliyor. İnşallah bu sezon kümede kalabilirsek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"BEN TARAFTARI, TARAFTAR DA BENİ ANLIYOR DİYEBİLİRİM"

Zeki Yavru, şu anda hak ettikleri yerde olmadıklarını düşündüğünü söyledi.

Kaybettikleri ve berabere kaldıkları maçlar arasında kazanabilecekleri maçlar olduğuna dikkati çeken Zeki, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle iç sahadaki Kayserispor, Konyaspor maçları kazanabileceğimiz maçlardı. Alanya'da deplasmanda alabileceğimiz puan vardı, son dakika tartışmalı bir penaltı pozisyonumuz vardı. 4-5 puan daha fazla alabileceğimiz bir seviyede olabilirdik ama şu an puanımız bu, oyun olarak karşılığı böyleymiş demek ki. Tabii ki de mutlu muyuz? Değiliz. Daha fazlasını alabilmek için sahada elimizden geleni yapacağız."

Zeki Yavru, kendisinin Karadeniz yöresinin insanı olduğunu anımsatarak, "Taraftarlar için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Onlar için sahada mücadele ediyorum. Çocukluğumdan beri burada büyüyen, burada yetişen biriyim. Giresunspor tribünlerinde maç izlemiş bir oyuncuyum. Aynı derenin balığıyız diyebilirim. Ben taraftarı, taraftar da beni anlıyor diyebilirim. İlişkimiz iyi gidiyor, inşallah sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.

Zeki, ligde bu hafta Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edeceklerini belirterek, "Bu maçta da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah galip gelen taraf evimizde biz olmak istiyoruz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.