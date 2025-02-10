Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz yıldan beri sıklıkla dile getirilen piyade eksikliğine ilişkin yeni bir adım atacaklarını açıkladı.

Zelenskiy, 18-24 yaş arası gençlerin sözleşmeli olarak askere alınacağını duyururken, bu askerlik biçiminin gönüllü olacağını ve gençlere önemli ayrıcalıklar tanınacağını ifade etti. Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ilgili plan konusunda hazırlıklarını sürdürürken planın yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda her iki taraf da ağır zayiat verirken, Rusya piyade eksikliğini çok daha çabuk şekilde kapatabiliyor. 145 milyon nüfusa sahip olan Rusya'nın, 35 milyon nüfusa sahip Ukrayna'ya göre potansiyel asker sayısı bakımından avantajı bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya askerlik yaşını 18'e indirmesi gerektiği konusunda baskı yapıyordu. Ancak Volodimir Zelenskiy asıl eksiklerinin asker değil silah olduğunu belirterek askerlik yaşını 18'e indirmeyi reddetmişti.

Son gelinen noktada Zelenskiy, fikrini tam olarak değiştirmese de 25 yaş altı için sözleşmeli askerlik seçeneğini devreye aldı.

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