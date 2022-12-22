AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'nın Rzeszow kentindeki havaalanında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Polonya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin iki saat sürdüğü kaydedildi.

Görüşmede Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin ayrıntılarına değinildiği ve Polonya-Ukrayna ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Eve dönerken Ukrayna'nın dostu olan Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm." ifadesini kullandı.

Savaşla geçen bir yılın geride bırakılacağını vurgulayan Zelenskiy, görüşmede geleceğe yönelik stratejik planları, ikili ilişkileri ve uluslararası düzeydeki etkileşimleri de ele aldıklarını bildirdi.

Polonya ve ABD, 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Zelenskiy'nin ziyaret ettiği iki ülke oldu.

Fotoğraf: İHA