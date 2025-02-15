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        Haberler Dünya Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy ABD'nin nadir elementlerle ilgili teklifini reddetti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak madenlerine dair teklifini şimdilik reddetti. Zelenskiy, madenlerle ilgili anlaşmanın Ukrayna'nın çıkarlarını korumadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:42
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        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak madenlerine ilişkin teklifini kabul etmediklerini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen nadir toprak madenleri anlaşmasıyla ilgili ABD'li yetkililer tarafından bir taslak metin oluşturuldu. Ukrayna'da bulunan değerli madenlerinin yüzde 50'sini ABD'ye devretmeyi öngören teklif Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildi.

        Zelenskiy "Anlaşmanın imzalanmasını onaylamadım çünkü bizim çıkarlarımızı korumuyor." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı daha önce ABD'li yatırımcıların madenlere yatırım yapabileceğini belirtirken ABD'den savaş sonrasına ilişkin güvenlik garantisi talebinde bulunmuştu.

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