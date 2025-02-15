Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak madenlerine ilişkin teklifini kabul etmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen nadir toprak madenleri anlaşmasıyla ilgili ABD'li yetkililer tarafından bir taslak metin oluşturuldu. Ukrayna'da bulunan değerli madenlerinin yüzde 50'sini ABD'ye devretmeyi öngören teklif Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildi.

Zelenskiy "Anlaşmanın imzalanmasını onaylamadım çünkü bizim çıkarlarımızı korumuyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı daha önce ABD'li yatırımcıların madenlere yatırım yapabileceğini belirtirken ABD'den savaş sonrasına ilişkin güvenlik garantisi talebinde bulunmuştu.