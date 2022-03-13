Zelenskiy, Avrupalı liderlerle görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Twitter paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı mücadelesinden, Rusya'nın sivillere yönelik acımasız saldırılarından bahsettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, başkent Kiev'in en iyi şekilde korunması için gereken adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Kiev'de halk, askeri koşullarda yaşamaya devam ediyor ve şehri savunmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verdi.