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Haberler Dünya Zelenskiy, Çin ile görüşmek için diplomatlar düzeyinde sinyal verdiklerini söyledi - Dünya haberleri
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Zelenskiy, Çin ile görüşmek için diplomatlar düzeyinde sinyal verdiklerini söyledi

Ukrayna lideri Zelenskiy, başkent Kiev'de İspanya Başbakanı Sanchez'i ağırladı. Sanchez, "Ukrayna'nın yanındayız ve Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullanırken Zelenskiy, Çin ile de görüşmek istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Çin ile görüşmek için diplomatlar düzeyinde sinyal verdiklerini söyledi - Dünya haberleri
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Çin ile görüşmesi gerektiğini belirterek, "Diplomatlar düzeyinde bu sinyali verdik." dedi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev’e gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin’in Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki barış planına ilişkin "Genel şeyler biliyorum. Belgeyi görmedim. Bu belge ile ilgili yorum yapmak erken." diyen Zelenskiy, Çin’in böyle bir girişimde bulunmasını "iyi" olarak değerlendirdi.

Zelenskiy, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek isteyip istemediği sorusuna, "Çin ile görüşmek isterdik. Bu Ukrayna çıkarına olacak. ‘Barış formülünü’ ne kadar çok ülke desteklerse, o kadar hızlı hayata geçirilecek." dedi.

Ukrayna’nın Çin ile görüşmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Diplomatlar düzeyinde bu sinyali verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkelerin Rusya ile müzakere konusunda Ukrayna’ya baskı yapıp yapmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Baskı daha çok savaş öncesi yapıldı. Kapsamlı saldırıların başlamasından sonra bunun nasıl bir Rusya, bir devlet olmadığını, öldürmeye ve toprakları işgal etmeye gelen bir terör örgütü olduğunu herkes anladı. Zamanla herkes işgalin sonucunu gördü, muhtemelen son 80 yılın en acımasızıydı. Bu nedenle herkes Ukrayna’yı yok etmenin söz konusu olduğunu anladı."

Zelenskiy, Ukrayna’ya baskı yapmanın bir anlamı olmadığını sözlerine ekledi.

Sanchez de İspanya'nın Ukrayna'ya askeri malzeme desteğinin devam edeceğini, mart sonu ya da nisan başında bu ülkeye göndermeyi planladıkları Leopard 2A4 tipi tankların sayısını daha sonraki haftalarda veya aylarda 10'a çıkartacaklarını kaydetti.

İspanya Başbakanı, "İspanya ve Avrupa Ukrayna'nın yanında ve Ukrayna kazanacak. Çünkü Ukrayna halkı topraklarını savunmada kararlı ve yalnız değiller. Putin açık bir şekilde Ukrayna'ya saldırdı. AB olarak bizim yaptığımız, saldırıya uğrayan bir halkı korumaktır, Rusya'ya saldırmıyoruz." dedi.

Sanchez, ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den sonra bu hafta içinde Ukrayna'ya giden üçüncü yabancı lider oldu.

Fotoğraf: AA

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