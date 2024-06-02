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        Haberler Dünya Zelenskiy: Çin, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için ülkelere baskı yapıyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Çin, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için ülkelere baskı yapıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'in, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için diğer ülkelere baskı uyguladığını savundu. Zelenskiy, Pekin yönetiminin bunu Rusya'ya destek için yaptığını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 18:39
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        'Çin ülkelere baskı yapıyor'
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'i, Rusya'ya destek için İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için diğer ülkelere baskı yapmakla suçladı.

        Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Zelenskiy, Pekin yönetiminin, Rusya'nın konferansı engellemeye yönelik çabalarına destek olmak için etki sahibi olduğu ülkelerin liderleri ve yetkililerine baskı yaptığını ileri sürdü.

        Ukrayna lideri, "Rusya, Çin'in bölgedeki etkisini ve Çin diplomatlarını kullanarak, konferansı engellemek için elinden geleni yapıyor." dedi.

        Çin gibi bağımsız büyük bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir araca dönüşmesinin talihsizlik olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, yalnızca Rusya'ya destek vermek değil, savaşa destek vermek anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

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        Zelenskiy'nin iddialarına dair Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.

        PEKİN KONFERANSA KATILMIYOR

        Çin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na, toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirmişti.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini belirterek, Moskova yönetiminin davet edilmediği toplantının bu beklentileri karşılamadığını savunmuştu.

        Sözcü Mao, "Çin'in savunduğu ve uluslararası toplumun beklentisi olan ilkeler ile toplantı düzenlemeleri arasındaki mesafe nedeniyle Çin'in konferansa katılması mümkün olmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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