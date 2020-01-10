Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan kalkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra gerçekleşen olaydan sonra Batılı ülke liderlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Truderau da, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduığunu ileri sürdü. Benzer şekilde açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Ukrayna uçağının İran füzesi nedeniyle düştüğüne dair bulgular var" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel da, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Michel, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY'DEN İRAN'A ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, İran’da yaşanan uçak kazasının nedenlerini araştıran komisyonun çalışmalarına bugün devam edeceğini bildirdi.

Ukraynalı uzmanların da sürece dahil olduklarını anlatan Zelenskiy, “Tarafsız bir soruşturma için gerekli tüm bilgilere erişimin sağlanacağını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini kaydeden Zelenskiy, “Amacımız mutlak doğruya ulaşmaktadır. Bunun, kurbanların aileleri ve afet kurbanlarının anısı adına tüm uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. İnsan yaşamı, herhangi bir siyasi saikten daha önemlidir.” değerlendirmesini yaptı.

İRAN'DAN BOEING VE UKRAYNA'YA DAVET

Bugün ise Tahran'dan önemli açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, ülkelerinin hem Boeing hem de Ukraynalı yetkilerini davet ettiğini kaydederek, farkı ülkelerden uzmanların da gözlemlerde bulunmak için İran'a gelebileceğini ifade etti.

AA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzadeh da şunları kaydetti;"Şu anda İran'daki tüm havacılık otoriteleri olarak tam kooordinasyon halindeyiz. Şunu ifade edebilirim ki, uçağın bir füzeyle kazara vurulduğu iddiası tamamen imkansız."

Olayın aydınlatılması için Kanada ve İsviçre’den destek istediklerini söyleyen Abidzade, “İsviçre ve Kanada'dan araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın aydınlatılmasında samimiyiz, bu konuda yardım istedik dedi. Olayın çözülmesinin uzun bir zamana alabileceğini de söyleyen Abidzade, “Bu büyük bir kaza. Karakutunun okunması 2 ay bile sürebilir. Zaman içinde her şey ortaya çıkacak” dedi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntüleri izlediklerini söyleyen Abidzade, uçağın 60 veya 70 saniye yandığını gördüklerini; uçağa bir şeyin çarpmış olmasının kendilerine mantıklı gelmediğini söyledi.