Zelenskiy'den kritik açıklama 0:00 / 0:00

AA

Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 55'inci günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.

Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki avantajının oldukça açık olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sıkı dayandığına ve tüm halkın cesurca savunma yaptığına dikkati çekti.

"Bu savaşta Rus ordusu, kendisini sonsuza kadar dünya tarihine belki de dünyanın en barbar ve insanlık dışı ordusu olarak yazacaktır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'da sivillerin kasten öldürülmesi, yerleşim alanlarının, sivil altyapılarının tahrip edilmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere her türlü silahın kullanılmasında Rus ordusunun imzasının bulunduğunu kaydetti.