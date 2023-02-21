Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Zelenskiy'den Macron'a tepki: Vaktini boşa harcıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya ile diyalog kapısını açık tutması konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Zelenskiy, “Faydasız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor” dedi.

Zelenskiy'den Macron'a tepki: Vaktini boşa harcıyor
DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek, diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti.

DHA'nın haberine göre İtalya merkezli Corriere gazetesine konuşan Zelenskiy, Macron’un söz konusu açıklamalarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rusya ile diyaloğun ‘zaman kaybı’ olduğunu ifade ederek, “Yararsız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet imparatorluğunu yeniden inşa etme rüyasında kendilerini izole etmeye karar verdilerse, yardım edemeyiz. Karşılıklı saygı temelinde uluslararası kamuoyuyla işbirliği yapıp yapmamak onlara kalmış. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya'yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin'i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı” dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
DÜNYA İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?
DÜNYA "Çok gizli" ziyaretin perde arkası
Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri
DÜNYA Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında ...
Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara hazır
DÜNYA Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara ...
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
DÜNYA ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
Son dakika: Hatay'daki yeni depremler sonrası Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sallandı!
DÜNYA Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sallandı!
Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
DÜNYA Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
AB, İran'a 'insan hakları' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulayacak
DÜNYA AB, İran'a yaptırımları genişletti
Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?
DÜNYA Erken uyarı sistemi depremi nasıl algılar?
Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
DÜNYA Alman bakanlar Kahramanmaraş'a gidecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.