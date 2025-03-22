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        Haberler Dünya Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti | Dış Haberler

        Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde görev yapan Ukraynalı askerler ile bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:43
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        Zelenskiy, Donetsk cephesinde
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        Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesini ziyaret etti.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı söz konusu bölgede Pokrovsk şehri yönünde konuşlu Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pokrovsk taktik grup komuta merkezinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, cephedeki son durum hakkında bilgi aldı.

        Buradaki insansız hava aracı (İHA) birliklerinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, daha sonra Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayı'na bağlı İHA birliklerinde görevli askerler ile de bir araya geldi.

        Zelenskiy, ziyaret ettiği noktalarda görevli bazı askerlere devlet nişanı takdim etti.

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