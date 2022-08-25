Zelenskiy duyurdu: Rus güçleri tren istasyonuna saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.
Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "Chaplyne bugün bizim acımız. Şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybetti. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı. Ukrayna, Rusya'ya yaptığı her şeyin sorumluluğunu alacak." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, "Şüphesiz işgalcileri topraklarımızda çıkaracağız. Özgür Ukrayna'mızda bu kötülüğün hiçbir izi kalmayacak." dedi.
Zelenskiy, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yorum talebine henüz yanıt vermedi.
KİEV YÖNETİMİ UYARIDA BULUNMUŞTU
Öte yandan Kiev yönetimi, Rus güçlerinin Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle, Kiev’de 22-25 Ağustos tarihlerinde geniş katılımlı halka açık kutlama, toplantı ve gösteriler yasaklandı.
Rus saldırısı olabileceği yönündeki uyarılara rağmen çok sayıda Ukraynalı, savaşta ele geçirilen Rus zırhlılarının sergilendiği Kiev’deki Kreşatik Caddesi’ne geldi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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