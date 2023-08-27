Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Zelenskiy, “İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız. Kayıpları en aza indirmemiz lazım. Mesela İsrail gibi. Böyle yaşayabilmek mümkün.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın yalnızca Haziran ve Temmuz aylarında 43 binden fazla asker, 26 uçak ve 25 Leopard tankı dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin silah parçasını kaybettiğini açıklamıştı.