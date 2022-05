Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızı terk etmeye zorluyoruz 0:00 / 0:00

DHA

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında, geçen yıl 14 Mayıs'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri kurtaran Ukraynalıları Anma Günü’nün Ukrayna’da ilk kez kutlandığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “2659 Ukraynalı erkek ve kadın, Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları (Righteous Among the Nations) unvanını aldı. Ülkemiz, Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları sayısında dünya dördüncüsüdür. Kendi hayatlarını, sevdiklerinin hayatlarını riske atan ama yine de Nazilerin elinde ölümle tehdit edilenleri kurtaran insanlar. Bu kurtarma hikayelerinin her biri etkileyici. Halkımızın içinde böyle kişilerin olduğunu ve en karanlık koşullarda bile ışık taşıyan insanlar olduğunu her zaman hatırlamalıyız” dedi.

Yaşananları belgeleyen ve tüm nesiller için Ukrayna’nın neler yaşadığını kaydeden gazetecilere ve tüm duyarlı insanlara minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, Kiev’de Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitchell McConnell liderliğindeki ABD senatörlerinden oluşan bir heyetle görüştüğünü söyledi. Zelenski görüşmede, Rusya’ya yaptırımların sıkılaştırılmasının yanı sıra savunma ve finansal destek de dahil olmak üzere Ukrayna için çeşitli destek alanlarının görüşüldüğünü söyledi.

Günlük olarak uğraştığı konulardan birinin de gıda güvenliği olduğunu ifade eden Zelenskiy, “Dünyada giderek daha fazla ülke, Rusya'nın Karadeniz'i bloke ederek ve bu savaşı sürdürerek, onlarca başka ülkeyi gıda piyasasında fiyat krizi ve hatta kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığının farkına varıyor. Şimdi Ukrayna’ya – ve özellikle silahlarla- destek, küresel kıtlığı önlemek için çalışmak anlamına geliyor. Topraklarımızı ne kadar çabuk kurtarırsak ve Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alırsak, gıda piyasasının durumu o kadar çabuk eski haline gelebilir” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, adım adım Rus birliklerini Ukrayna’yı terk etmeye zorladıklarını belirterek, “Donbas'taki durum hala çok zor. Rus birlikleri hala en azından bir miktar zafer elde etmeye çalışıyor. Tam ölçekli işgalin 80. gününde, özellikle çılgın görünüyor” dedi.