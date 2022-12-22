ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi 1 Aralık'taki telefon görüşmesinde Washington'a davet ettiğini belirten Çınar, ziyaretin iki taraf açısından da risk oluşturmaması için çok ciddi bir lojistik ve güvenlik çalışması yapıldığını söyledi.

"ZELENSKIY İSTEDİĞİNİ ALARAK DÖNDÜ"

Rusya-Ukrayna savaşında onuncu ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington DC'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da görüşen ve ardından ABD Kongresi'nde bir konuşma yapan Zelenskiy, ABD'den destek talebini yineledi.

Biden'ın "Ukrayna'ya desteğimiz savaş ne kadar sürerse sürsün devam edecektir" sözlerine dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, "Ukrayna tarafına baktığımızda Zelenskiy istediğini alarak döndü. 'Benim arkamda ABD ve NATO ülkeleri var, askeri ve maddi destekle biz bu savaşı yeneceğiz' mesajı verdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın ise Rusya'ya gözdağı verdiğini ifade eden Çınar " 'Biz Ukrayna'nın tamamen parçalanmasına izin vermeyeceğiz' mesajı verdi ve ben açıkçası Biden'ın Washington DC'ye Zelenskiy'i getirmesini büyük bir diplomasi başarısı olarak da görüyorum" dedi.

"KRİTİK BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Rusya lideri Putin'in Belarus ziyaretinin ardından Rusya'nın yeni bir saldırı planı içinde olduğu haberlerini gündeme getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin bu sırada gerçekleşmesi savaşın gidişatı ile ilgili de yorumlara neden oldu. "Biden yönetimi bu savaşın uzun süreceğini biliyor" diyen Çınar "ABD'nin bilhassa Patriot gibi ciddi silah mühimmatını vermesi Ukrayna savaşına müdahil olduğunu gösteriyor. Bu Rusya'yı da kızdıracak bir adım. O nedenle çok kritik, sancılı bir döneme giriyoruz. Ukrayna ordusu başarılı bir profil çizse de Rusya'nın ne yapacağını, ne adım atacağını kestirmek çok zor" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AP