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Zelenskiy, Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisini onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan ülkesinin Askeri Güvenlik Stratejisi'ni onayladı.

Zelenskiy, Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisini onayladı
AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren stratejinin, Ukrayna ordusundaki ve savunmasındaki öncelikleri ve amaçları tanımladığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın kapsamlı savunmasının Birleşmiş Milletler Tüzüğünde güvence verilen her ülkenin saldırı karşısında kendini koruma hakkı prensibiyle uyumlu olduğu belirtilerek, ülkenin aşırı askerileşmesiyle sonuçlanacak olan, Rusya Federasyonu'yla askeri alanda bir yarışa girmeyi hedeflemediği bildirildi.

Stratejinin, Ukrayna'nın milli çıkarlarını askeri tehditlerden korumayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş bazı Ukrayna topraklarının işgalinin sonlandırılması ve Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır." ifadeleri kaydedildi.

Ayrıca açıklamada stratejinin, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik bölgesine entegrasyonu ve NATO üyeliği almasına yardımcı olacağı belirtilerek, strateji kapsamında Ukrayna'nın uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına aktif katılımının öngörüldüğü bildirildi.

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