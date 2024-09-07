Zelenskiy, kuzeyde olası bir Rus saldırısını önlemek için Kursk'ta harekete geçtiklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'nda Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin bir oturuma katıldı.

Ukrayna lideri, halkının her gün, her gece yüzlerce İHA ve füze saldırısı tehdidi altında yaşadığına işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, daha fazla çocuğu öldürmek için daha fazla füze fırlatmaya çalışıyor. Biz elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlar aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelerle de saldırıyorlar." dedi.

Zelenskiy, "Onun (Putin) tek görevi; bizi yok etmek. Bu şekilde bir diyalog başlatmak nasıl mümkün olabilir? O bir katil. Ukrayna her türlü müzakereye güçlü bir noktadan yaklaşmalıdır. Bu nedenle müttefiklere ihtiyacımız var. (ABD Başkanı Joe) Biden ve diğer G7 ortaklarına Putin'i masaya nasıl getirip savaşı sonlandırabileceğimizi anlatacağım." diye konuştu.

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Uzun menzilli silahların, Rusya topraklarına yönelik kullanılmasına yeşil ışık yakılması halinde Kiev'in Kremlin'e doğrudan saldırabileceği konusundaki bazı çekincelerin olduğunun hatırlatılması üzerine Zelenskiy, ironi yaparak, "Kremlin'e doğrudan saldırmak mı? Bunun yapılamaması çok yazık. Uzun menzilli silahlar 200-300 kilometre yol katediyor. Bu, Rusya'nın derinliklerini vurmak için kısa bir mesafe." ifadelerini kullandı.