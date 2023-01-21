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Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı devam eden savaşta Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu belirterek "Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek." dedi.

Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek - Dünya haberleri - Dünya haberleri
AA

Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajıyla, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gün içinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'nı değerlendirdi.

Ramstein toplantısına video konferans yoluyla hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bu kapalı bir ortamda yürütülen tartışmalardır ve öyle de olmalıdır. Ancak genel olarak, bugünkü Rammstein toplantısının dayanıklılığımızı güçlendireceğini söyleyebiliriz." dedi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda kararalı olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Evet, yine de modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek, ancak tanklarla ilgili bir karar verilmesi gerektiğinin başka bir alternatif olmadığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Müttefik ülkelerinin silah yardımı sayesinde Ukrayna ordusunun imkanların gittikçe arttığını aktaran Zelenskiy, ülkesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA

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