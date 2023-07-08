Zelenskiy'nin iddiaları sonrası araştırılmıştı: IAEA'dan Zaporijya açıklaması

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Grossi şu açıklamaları yaptı;



"Taleplerimizin ardından uzmanlarımız sitede bazı ek erişimler elde etti. Şimdiye kadar herhangi bir mayın veya patlayıcı görmediler. Ancak, 3. ve 4. reaktör ünitelerinin çatıları ve türbin salonlarının bir kısmı da dahil olmak üzere daha fazla erişime ihtiyaç var. Bu erişimin yakında verileceği konusunda umutluyum. Bu konudaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim."