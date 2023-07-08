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        Zelenskiy'nin iddiaları sonrası araştırılmıştı: IAEA'dan Zaporijya açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Zaporijya Nükleer Santrali´nin (ZNPP) çatısına patlayıcıya benzer madde yerleştirildiğini açıklaması üzerine, santrale giden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), çatıyı incelemediklerini ancak inceleme yaptıkları yerlerde patlayıcıya rastlamadıklarını belirtti.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 18:01
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya´nın kontrolünde olan ZNPP´nin çatısına beyaz patlayıcıya benzer madde yerleştirildiğini belirterek nükleer bir kaza riskine dikkat çekmişti.

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        Bu açıklamanın ardından santrale giden küresel nükleer düzenleyici IAEA müfettişlerinin hazırladığı inceleme raporu sonucu, dün IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından açıklandı.

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        "Taleplerimizin ardından uzmanlarımız sitede bazı ek erişimler elde etti. Şimdiye kadar herhangi bir mayın veya patlayıcı görmediler. Ancak, 3. ve 4. reaktör ünitelerinin çatıları ve türbin salonlarının bir kısmı da dahil olmak üzere daha fazla erişime ihtiyaç var. Bu erişimin yakında verileceği konusunda umutluyum. Bu konudaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim."

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        Grossi şu açıklamaları yaptı;

        "Taleplerimizin ardından uzmanlarımız sitede bazı ek erişimler elde etti. Şimdiye kadar herhangi bir mayın veya patlayıcı görmediler. Ancak, 3. ve 4. reaktör ünitelerinin çatıları ve türbin salonlarının bir kısmı da dahil olmak üzere daha fazla erişime ihtiyaç var. Bu erişimin yakında verileceği konusunda umutluyum. Bu konudaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim."

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        Beyaz cisimlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

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        Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS), Rusya´nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali´nde (ZNPP) meydana gelecek olası bir radyasyon kazasına karşı geçen haftalarda tatbikat yaptı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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