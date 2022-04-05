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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu
Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu
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AA

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

AA'nın haberine göre; iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı.

Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi. Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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