AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik birkaç büyük saldırı daha düzenleyebilecek yeterli füze stokuna sahip olduğunu belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rus güçlerince bugün Ukrayna'nın önemli altyapılarına yönelik düzenlenen füze saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunca ülkesine yönelik 60 füzenin havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, etkili faaliyetlerinden dolayı hava savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus saldırılarında başkent Kiev'in de hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Ülkenin orta bölgelerinde ve Kiev yakınlarında 40'tan fazla teröriste ait roket imha edildi." dedi.

Saldırılarda Krıvıy Rih şehrinde bir konuta füzenin isabet etmesi sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, füze saldırılarında ağırlıklı olarak sivil ve enerji altyapıların hedef alındığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle toplam 14 bölgede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, Kiev ve çevresindeki ilçelerde suların kesildiğini belirtti.

"Hala bu tür birkaç büyük saldırı için yeterli füzeleri var." diyen Zelenskiy "Bu darbelerden sonra kendi gücümüze tekrar dönecek kadar kararlılığımız ve inancımız var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, uluslararası ortaklarına Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeleri çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA