Zelenskiy:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Zelenskiy: "Ukrayna'da enerji tesisleri neredeyse her gün vuruluyor"

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji tesislerini her gün vurduğunu belirterek, "Odesa bölgesinde 1.5 milyon insan elektriksiz" dedi.

Zelenskiy:
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da ki kritik enerji altyapılarına yönelik neredeyse her gün saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rus saldırıları sonucu Ukrayna'da elektrik kesintilerin sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun özelikle enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus güçlerinin Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus güçlerinin fırlattığı 15 adet İran üretimi İHA'dan 10'un Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiğini belirten Zelenskiy, saldırılar sonucu enerji altyapıların hasar aldığını kaydederek, "Odesa bölgesinde durum çok ağır." dedi.

Saldırılar neticesinde tüm bölgede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, "Şu an itibariyle Odesa'da 1,5 milyondan fazla insan elektriksiz." ifadesini kullandı.

Odessa bölgesinin dışında başta Kiev olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, "Neredeyse her gün farklı bölgelerde bombardımanlar oluyor, füze saldırıları oluyor, İHA saldırıları oluyor. Enerji tesisleri neredeyse her gün vuruluyor." diye konuştu.

Zelenskiy, hasar alan enerji tesislerinin hızla onarılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: AP

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sırbistan, NATO'dan Sırp ordusu ve polisinin Kosova'da konuşlandırılmasını talep edecek
DÜNYA Sırbistan'dan NATO'ya 'Kosova' talebi
Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye'nin tutumu aynıdır ve hiçbir zaman değişmeyecektir
DÜNYA "Filistin konusunda Cezayir ile tutumumuz aynı"
Avrupa Birliği (AB) Kosova’nın Mitroviça kentinde meydana gelen saldırıları kınadı
DÜNYA AB'den Kosova'daki saldırılara kınama
Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?
DÜNYA Yapay zekâ normal fotoğrafları bir sanat eserine ...
Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt
DÜNYA Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt
Yüzde 62'si sivillere karşı kullanıldı: Ukrayna'da bir 'füze mezarlığı'
DÜNYA Hepsi o kenti hedef aldı: Yüzde 62'si sivillere karşı
Elton John Twitter’ı bıraktı, Elon Musk'ın kafası karıştı
DÜNYA Elton John Twitter’ı bıraktı
Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu
DÜNYA Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına ...
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın unvanı tehlikede! Tesla hisseleri düştü!
DÜNYA 'Dünyanın en zengin insanı' unvanı tehlikede mi?
Almanya'da rehine krizi: Polis alarma geçti
DÜNYA Almanya'da rehine krizi: Polis alarma geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.