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        Haberler Dünya Zelenskiy: Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için NATO’ya davet edilmesi kabul edilemez | Dış Haberler

        Zelenskiy: Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için NATO’ya davet edilmesi kabul edilemez

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya davet edilmesi durumunda bunun yalnızca belirli topraklar için değil, tüm topraklar için geçerli olması gerektiğini belirterek, "Eğer bu bir davet ise, toprakların tamamı için geçerli olmalı. Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için NATO'ya davet edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:34
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        Zelenskiy: NATO'ya davet edilmesi kabul edilemez
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        Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Görüşmede, ülkesinin hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, Rusya'nın enerji altyapısı ve halka yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ne yazık ki saldırılar sürüyor. Geçen ay, Rus ordusu Ukrayna'ya karşı 347 balistik füze ve 2 binden fazla İran yapımı Şahed insansız hava aracı kullandı. Hiçbir ülke, bir ay boyunca böyle bir teröre dayanamaz. Şu an bize hava savunma sistemi için yarım eden herkese minnettarız." diye konuştu.

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        Zelenskiy, görüşmede ayrıca cephe hattındaki durumu ve Ukrayna ordusuna top mermisi sağlanması gibi konuları da ele aldıklarını belirtti.

        NATO'YA KATILIM VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

        Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Ukrayna topraklarının bir kısmı için NATO'ya davet edilmesi söz konusu olamaz. Bu, diğer tüm toprakların sadece tehlikede olduğunun değil, Ukrayna’nın geri kalan kısmının da otomatik olarak tehlikeye atıldığı anlamına gelir." dedi.

        NATO'nun 5. maddesini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna, hiçbir zaman bu savaşa NATO üyelerinin ordularını dahil etme niyetinde olmadı." şeklinde değerlendirme yaptı.

        Zelenskiy, NATO ülkelerinin Ukrayna’daki savaşa asker göndermesi durumunda ise "müttefiklerin yarısının desteklerini azaltacağı" uyarısında bulundu.

        Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya mali desteğini artırmayı planladığını kaydederek, "Bu ay, Ukrayna'nın bütçesine destek amacıyla 4 milyar 200 milyon avro ek yardım sağlamayı kararlaştırdık. Ayrıca gelecek aydan itibaren, yıl boyunca her ay 1 milyar 500 milyon avro yardım sağlamayı planlıyoruz." dedi.

        Costa, AB'nin Rusya'ya karşı 15. yaptırım paketini hazırladığını da sözlerine ekledi.

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