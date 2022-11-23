Ukrayna'dan enerji kesintisine karşı destek projesi 0:00 / 0:00

AA

Zelenskiy gece saatlerine Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusal seslendi. Rus saldırıları sonucu enerji sorunların devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, elektrik kesintilerine karşı insanları desteklemesi için yeni projeleri gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Rus saldırıları sonucu Ukrayna'da kritik enerji altyapılarına hasar aldığı için ülkenin genelinde elektrik kesintilerin sürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, başta Kiev olmak üzere toplam 16 bölgede planlı elektrik kesintilerin sürdüğünü aktardı.

Ülkede enerji sorunlarını yaşayan insanlara destek sağlanması için yeni proje gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ayrıca insanları desteklemek için yeni projemizi, Yenilmezlik Noktalarını ülke çapında uyguluyoruz. Son bilgilere göre şimdiden dört binden fazla bu tür nokta hazırlandı. Daha fazlasının yapılması planlanıyor. Yeniden güçlü Rus saldırıları gerçekleşirse ve elektriğin kesilmesi gündeme gelirse, Yenilmezlik Noktalarını devreye girecek. Tüm temel hizmetler orada var: elektrik, cep telefonu iletişimi ve internet, ısı, su ve ilk yardım çantası. Kesinlikle ücretsiz ve günün her saatinde."

Zelenskiy söz konusu merkezlerin ülkesinin tüm bölgelerinde olacağını söyledi.

LUHANSK'TA YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYORUZ

Öte yandan, cephede devam eden çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesine yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü kaydetti.

Luhansk cephesinde de sıcak çatışmaların sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Luhansk bölgesinde yoğun çatışmalar var ama yavaş yavaş konumumuzu güçlendiriyoruz, yavaş yavaş ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA